Изменения в финансировании школ не приведут к снижению зарплат

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Перемены в системе финансирования столичных школ не приведут к уменьшению зарплат учителей. Напротив, зарплаты после изменения системы финансирования могут возрасти.

Заместитель директора методического центра ЦАО столицы Павел Кузьмин объяснил РИА Новости, что базовая часть зарплаты некоторых сотрудников может стать меньше, но размер стимулирующих выплат учителям не ограничен. "Раньше надбавка к базовой части могла составлять не более 40%, сейчас этой границы нет", - отметил Павел Кузьмин.

Также он рассказал, что в центре города был проведен мониторинг зарплат после изменения системы финансирования. Он показал, что ни у одного молодого специалиста не снизилась зарплата при сохранении нагрузки.

Ранее столичные учителя были обеспокоены отменой "лужковских" надбавок. Особую тревогу изменения вызвали у молодых педагогов и учителей иностранных языков. Перед отпуском они не получили по 20 тысяч рублей единовременного пособия "на обустройство быта".

Однако некоторые руководители образовательных учреждений оценили нововведения иначе. Так, директор школы № 1535 Михаил Мокринский отметил, что зарплата педагогов выросла после изменения системы финансирования примерно на 10 тысяч рублей.

"Раньше заработная плата состояла из базовой части и "лужковских" надбавок, при этом не было средств для поощрения сотрудников. Сейчас ситуация поменялась: зарплата педагога зависит от результата его работы и нагрузки, которая на него ложится", - рассказал Мокринский РИА Новости.

Напомним, пилотный проект по развитию образования, предполагающий изменение норм финансирования школ, стартовал в Москве в прошлом году. Теперь размер средств, выделяемых из госбюджета, зависит от классов, уровня и объема учебного материала.