Четверть иностранных работников в Москве обладают низкой квалификацией

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 24 процентов иностранных работников в Москве являются низкоквалифицированными, сообщил на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Он добавил, что в 2013 году было подписано дополнительное соглашение между социальными партнерами, по которому доля иностранных работников в Москве не должна превышать 3,1 процента, что составляет около 200 тысяч человек.

"Эта цифра нам не кажется конечной, мы стремимся к тому, чтобы предоставлять работу не мигрантам, и самая главная задача, которую мы перед собой ставим, чтобы среди мигрантов уменьшалась численность работников с низкой квалификацией", - приводит слова Печатникова Агентство "Москва".