Граждане Армении и Киргизии смогут работать в РФ без разрешения

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Для граждан Армении и Киргизии упростят трудовую миграцию в Россию. Как рассказал сайту "Комсомольской правды" глава ФМС Константин Ромодановский, им разрешат работать без разрешительных документов.

"Мы идем к свободному перемещению рабочей силы стран, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз)", - отметил руководитель ведомства.

Касательно других государств Ромодановский подчеркнул, что пока здесь нет "ни сложностей новых, ни каких-то преференций". "Мы решаем задачи в соответствии с действующим законодательством", - сказал глава ФМС.

Ранее M24.ru cообщало, что Москва будет ежегодно проверять эффективность работы гастарбайтеров. Планируется определить, как влияют мигранты на уровень зарплат в столице, не притесняют ли они москвичей, сколько зарабатывает бюджет благодаря иностранцам и сколько тратит на них.

Кроме того, планируется проанализировать влияние трудовых мигрантов на уровень преступности. Расчеты будут проводиться каждый год. По итогам анализа власти могут изменить квоту предприятиям на иностранную рабочую силу или стоимость патентов для мигрантов.