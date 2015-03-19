Сокращение сотрудников "Мосгортранса" не скажется на пассажирах

Фото:m24.ru

ГУП "Мосгортранс" проведет оптимизацию кадров, однако сокращения не коснутся водителей общественного транспорта, сообщили M24.ru в пресс-службе перевозчика.

"В рамках автоматизации процессов планируется оптимизация кадрового состава. Данные изменения не коснутся водителей наземного городского пассажирского транспорта", - пояснили пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что московские власти сократят количество госслужащих города на 30 процентов.

Сергей Собянин подчеркнул, что речь идет о сокращении не только вакансий, но и о реально работающих служащих. "В основном работники вспомогательных служб: кадровые, юридические, информационные и другие службы, которые при сокращении не дадут ухудшения эффективности и оперативности деятельности департаментов и комитетов", - добавил мэр Москвы.

Как отметила начальник управления госслужбы и кадров столичного правительства Александра Александрова, планируется сократить порядка 3 трех тысяч сотрудников. "Сейчас больше 20 тысяч госслужащих. Будут сокращаться не только рядовые сотрудники поддерживающих функций, но и руководители среднего звена. Надеемся что сможем закончить весь процесс к июлю", - сказала она.

Ранее Владимир Путин подписал ряд указов, уменьшающих размер зарплаты госслужащих на десять процентов. С 1 марта по 31 декабря 2015 года меньше будут получать президент, премьер-министр, генеральный прокурор России, глава Следственного комитета и федеральные министры. Урежут и ежеквартальные премии.

Анатолий Федотов