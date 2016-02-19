Больше половины работодателей готовы нанять детей-сирот

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Более половины российских работодателей готовы принять на работу детей-сирот. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованиям, 86 процентов работодателей согласны трудоустроить выпускников высших профессиональных учреждений, 76 процентов готовы нанять сотрудников от 18 до 24 лет с начальным и средним профессиональным образованием, также 41 процент работодателей отметили, что примут на работу несовершеннолетних.

Чаще всего молодежь ищет работу в сфере торговли. На вакансии этой категории претендуют 34 процента детей-сирот в возрасте до 23 лет, чуть меньше несовершеннолетних и 22 процента юных специалистов с высшим образованием.

Также популярностью пользуются сферы социальных услуг, ресторанного бизнеса и промышленного производства. Четверть выпускников с высшим образованием хотят найти работу в финансовой, консалтинговой сфере и аудите, у остальных интерес к этому ниже в 2–3 раза.

Бывшие студенты ищут постоянную работу на полный рабочий день. Исключение составляют несовершеннолетние, которые готовы работать неполную смену и получать за это меньшие деньги – от 15 до 24 тысяч рублей.

Выше требования по зарплате у детей-сирот, большая часть которых (32 процента) хотели бы получать от 25 до 34 тысяч рублей. Половина обладателей начального и среднего профобразования готовы рассматривать вакансии минимум от 35 тысяч рублей, 37 процентов опрошенных согласились бы на 25–34 тысяч рублей. Самые высокие требования к оплате труда у выпускников высших учреждений, из них 79 процентов согласились бы работать минимум за 35 тысяч рублей.

По мнению экспертов, молодежь имеет завышенные требования к заработной плате. Для них на первом месте являются их желания, а не имеющийся опыт и знания. Работодатель же не готов платить большие деньги за сотрудников, которые требуют больших вложений. В итоге выпускникам приходится соглашаться на то, что есть.

Исследование проводилось с ноября по декабрь 2015 года среди 600 человек. Статистическая погрешность не превышает 4 процента.

Как ранее сообщало m24.ru, в мае будет открыт Московский центр трудоустройства молодежи. Там будут оказывать помощь в поиске работы старшеклассникам, студентам, выпускникам вузов и колледжей, а также другим москвичам в возрасте от 14 до 35 лет.

Центр будет работать в режиме офлайн и онлайн. В его базе будет собрана вся информация о городских организациях, в том числе коммерческих.