Нелегальной миграции способствуют недобросовестные работодатели

Фото: ИТАР-ТАСС

В последнее время в России остро встал вопрос о нелегальных мигрантах. Как бороться с этой проблемой, рассказала в эфире "Москва FM" глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Бороться с нелегальной миграцией репрессивными методами не стоит. Нужно решать эту проблему, начиная с работодателя, потому что именно по вине недобросовестного работодателя у нас армия нелегально работающих мигрантов, которые оказываются последней жертвой в этом звене, ведь им еще и не всегда платят", – сообщила Ганнушкина.

Напомним, что депутаты Госдума предлагают ввести специальный вексель стоимостью в 30 тыс. рублей, который должны оплачивать иностранцы, въезжающие в Россию без виз. В случае если мигрант нарушит правила пребывания, эти деньги автоматически попадут в казну и пойдут на оплату его депортации.

Однако не все поддерживают эту инициативу. По словам Ганнушкиной, за этим последуют адекватные взаимные меры. Кроме того, это может оскорбить граждан стран, с которыми заключен договор о безвизовом въезде.

Представители московского управления ФМС также не поддерживают введение такого векселя, считая эту сумму слишком большой.