Получить консультацию относительно трудовых споров можно будет онлайн

"Интервью": Михаил Иванков - о проекте "Открытая инспекция труда"

Федеральная служба по труду и занятости запустит сервис, с помощью которого можно будет получить квалифицированную помощь в разрешении трудовых споров. На портале представят базу типовых ответов, пошаговые инструкции, а также сервис "Дежурный инспектор".

В интервью каналу "Москва 24" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков сообщил, что найти ответ на свой вопрос на портале можно будет как самостоятельно, так и обратившись прямо к сотрудникам инспекции.

"Будет несколько инструментов нахождения ответа на портале. Первый – база типовых вопросов-ответов с правовыми комментариями. Второй - пошаговые инструкции по разрешению проблемных трудовых ситуаций с приложением образцов заявлений. Третий инструмент - обращение в сервис "Дежурный инспектор". Ответ будет даваться понятный гражданину, сопровождающийся необходимым правовым комментарием", - рассказал Иванков.

По словам Иванкова, сервис "Инспекция онлайн", с одной стороны, будет особым порталом, а с другой, окажется тесно связанным с порталом предоставления государственных муниципальных услуг.