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Работа

17 июля 2012, 19:09

В столице выберут «Лучшего работодателя Москвы»

работа конкурсы

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве выберут лучшего работодателя. Городской конкурс проводится в рамках федерального конкурса «Российская организация высокой социальной справедливости». В этом году в состязание включены новые, актуальные для Москвы номинации, отражающие практику взаимодействия сторон в системе социального партнерства Москвы.

Конкурс проводится с целью:
- вовлечения городских организаций в реализацию программ, направленных на содействие занятости населения, в том числе на организацию временных рабочих мест для учащейся молодежи;
- содействия развитию цивилизованных трудовых отношений, повышению социальной ответственности бизнеса;
- поощрения работодателей, вносящих наибольший вклад в развитие столичного рынка труда;
- поддержки предпринимательской инициативы в области народных промыслов и ремесленничества.

Конкурс проводится для трех групп участников: «Работодатель» (12 номинаций), «Растим смену» (5 номинаций), «Потенциал» (5 номинаций).

Прием заявок на участие в конкурсе продлен до 9 августа, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения Москвы.

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