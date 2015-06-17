Работодатели будут объяснять отказ в трудоустройстве в течение недели

Работодателей обязали объяснять отказ в трудоустройстве за неделю

Работодателей обязали объяснять отказ в трудоустройстве в течение недели. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума, передает телеканал "Москва 24".

Российским работодателям дается семь дней для объяснения причины отказа в заключении трудового договора в письменном виде. Данная информация будет сообщаться по требованию соискателя.

Авторы закона считают, что таким образом защищаются права граждан при приеме на работу, которыми работодатели нередко пренебрегают.

"Мосгорсправка": Работа без обмана

"Компания сосредоточена на решении своих основных задач, то есть нужно им закрыть вакансию, они ее закрывают. И нет возможности тратить дополнительное время, чтобы всем отказывать. Потому что это двойной или даже тройной объем работы", – рассказала руководитель карьерного направления агенства по подбору персонала Марина Хадина.

Объективные причины для отказа в приеме на работу – исключительно деловые качества соискателя: образование и стаж. Не допустимо мотивировать его такими обстоятельствами, как пол, возраст, национальность. Кроме того, решающим фактором не должны быть результаты психологического тестирования. В противном случае, отказ можно попытаться оспорить в суде.

Ранее сообщалось, что 50 процентов российских соискателей используют социальные сети для поиска работы, гораздо больше, чем, например, японцы или американцы. Сети пользуются популярностью и у работодателей. Масштабы рекрутинга через соцсети в России будут только расти.

Кроме того, Общественная палата попросила сократить рабочий день по пятницам беременным женщинам и родителям, у которых есть дети до 14 лет. Соответствующий запрос палата направила в Совет Федерации