Работодатели будут объяснять отказ в трудоустройстве в течение недели

Работодателей обязали объяснять отказ в трудоустройстве в течение недели. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума, передает телеканал "Москва 24".
Российским работодателям дается семь дней для объяснения причины отказа в заключении трудового договора в письменном виде. Данная информация будет сообщаться по требованию соискателя.
Авторы закона считают, что таким образом защищаются права граждан при приеме на работу, которыми работодатели нередко пренебрегают.
"Компания сосредоточена на решении своих основных задач, то есть нужно им закрыть вакансию, они ее закрывают. И нет возможности тратить дополнительное время, чтобы всем отказывать. Потому что это двойной или даже тройной объем работы", – рассказала руководитель карьерного направления агенства по подбору персонала Марина Хадина.
Объективные причины для отказа в приеме на работу – исключительно деловые качества соискателя: образование и стаж. Не допустимо мотивировать его такими обстоятельствами, как пол, возраст, национальность. Кроме того, решающим фактором не должны быть результаты психологического тестирования. В противном случае, отказ можно попытаться оспорить в суде.
Ранее сообщалось, что 50 процентов российских соискателей используют социальные сети для поиска работы, гораздо больше, чем, например, японцы или американцы. Сети пользуются популярностью и у работодателей. Масштабы рекрутинга через соцсети в России будут только расти.
Кроме того, Общественная палата попросила сократить рабочий день по пятницам беременным женщинам и родителям, у которых есть дети до 14 лет. Соответствующий запрос палата направила в Совет Федерации