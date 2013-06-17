Мигранты будут платить по 30 тысяч рублей за въезд в Россию

Мигрантам придется платить за въезд в Россию

В Госдуме разработан законопроект, который обяжет трудовых мигрантов при въезде в Россию покупать вексель за 30 тысяч рублей. Он послужит финансовым гарантом платежеспособности иностранца.

По мнению авторов закона Алексея Журавлева и Сергея Жигарева, такая мера сохранит национальную целостность России, снизит количество преступлений и привлечет в бюджет 225 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ".

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в 2012 году в Россию въехали 15,88 миллиона человек, а разрешений на работу выдано около 1,31 миллиона. К административной ответственности было привлечено 2,5 миллиона человек, при этом на территории России нелегально находятся от 3 до 7 миллионов мигрантов.

В связи с увеличением числа нелегалов вырастает и сумма, потраченная на депортацию (30-40 тысяч рублей). Миграционный вексель призван обеспечить платежеспособность мигранта в случае его депортации. Поскольку он является безусловным финансовым обязательством, при выезде иностранца он подлежит гашению.

Новый закон повлечет за собой расходы, однако они будут компенсированы доходами, полученными от продажи векселей. Авторы закона прогнозируют поступление в бюджет 225 миллиардов рублей (из расчета на 7,5 миллионов мигрантов в год).

При этом глава УФМС России по Москве Ольга Кириллова считает, что 30 тысяч рублей для мигранта – это "слишком большая сумма" и собрать ее "практически нереально", сообщает РИА Новости.