Центр депортации мигрантов станет ночлежкой для бомжей

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр содержания мигрантов "Канатчиково" снова станет социальной гостиницей для бездомных. Об этом сообщил M24.ru начальник отдела социальной помощи бездомным гражданам департамента социальной защиты населения Андрей Пентюхов.

Сейчас в заведении на Канатчиковом проезде содержатся иностранные граждане, подлежащие депортации или административному выдворению за пределы России. Они доставляются туда по решению суда вместе с несовершеннолетними детьми. Центр рассчитан на 25 человек. В декабре 2012 года был принят федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты", в соответствии с которым создание подобных учреждений с 1 января 2014 года переходит в полномочия Федеральной миграционной службы.

"Канатчиково" - единственный депортационный центр в Москве, который находится в ведении городских властей, и единственный, где мигранты содержатся вместе с детьми. Похожее учреждение, рассчитанное на 400 человек, находится в поселке Северный, но им занимается полиция, и доставляют туда только взрослых. На содержание центра в "Канатчиково" в год тратится около 5 млн рублей.

С 1 июня 2014 года "Канатчиково" должно стать социальной гостиницей для бездомных граждан. "Число постояльцев может вырасти вдвое, поскольку теперь в центре не будут находиться дети, для содержания которых требуются особые условия. Можно поставить второй ярус коек", - говорит Пентюхов.



Отметим, что раньше в "Канатчиково" уже был дом ночного содержания для бездомных граждан, однако в 2005 году его превратили в центр для мигрантов.



Напомним, московские власти хотят изменить миграционную политику в городе. Чиновники разрабатывают законопроект, который должен уравнять зарплаты гастарбайтеров и местных жителей, а также предлагают отменить квоты на мигрантов и ввести систему, которая позволит регионам самостоятельно определять списки рабочих мест для иностранцев. Известно также, что с 2014 года заработает фонд добровольного социального страхования мигрантов. Власти ждут, что работодатели перечислят туда 2 млрд рублей, которые пойдут на компенсацию расходов московского бюджета по образованию и медицинскому обслуживанию мигрантов.

София Сарджвеладзе