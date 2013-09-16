Для трудовых мигрантов выпустят буклеты-памятки

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют выпустить для столичных трудовых мигрантов специальные буклеты-памятки. В них будет размещаться информация о порядке получения разрешения на работу, об ответственности за нарушение миграционного законодательства, о работе по патенту.

Заявку на выпуск и распространение печатной продукции разместил на портале госзакупок департамент труда и занятости населения Москвы.

Согласно условиям конкурса, до конца 2013 года победитель должен будет напечатать 81 тысячу буклетов, среди которых – "Порядок привлечения и использования иностранных работников", "Иностранный работник на рынке труда: порядок получения иностранным гражданином разрешения на работу и осуществление трудовой деятельности в РФ", "Работа по патенту: порядок получения иностранным гражданином патента для работы у физических лиц, не связанной с предпринимательской деятельностью", "Помощь работодателю и иностранному работнику: ответственность за нарушение миграционного законодательства РФ".

Максимальная цена контракта составит 2, 25 миллиона рублей. Буклеты будут выпущены на русском языке, а также на таджикском, узбекском и киргизском.

Предполагается, что буклеты помогут уменьшить количество правонарушений в сфере миграционного законодательства.