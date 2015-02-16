Миграционный центр в Сахарово заработает на полную мощность в середине года

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Мощность миграционного центра в Новой Москве в ближайшее время увеличится до 1,5 тысяч человек в день. Соответствующий вопрос обсуждался на совместном заседании комиссий по безопасности, здравоохранению и социальной политике Мосгордумы.

Предполагается, что ММЦ заработает на полную мощность уже в середине этого года. В столичном парламенте отметили, что дополнительных точек тестирования в "старой" Москве открываться не будет. При этом миграционный центр в Царицыне будет закрыт в максимально быстрые сроки.

На данный момент ежедневно полный комплект документов в центр для мигрантов в Сахарово предоставляют более тысячи человек. При этом медицинское обслуживание получают около 200 человек в день.

"Если иностранный гражданин болен общественно опасными заболеваниями, получить патент он не сможет", - напомнила депутат МГД, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Ранее M24.ru сообщало, что многофункциональный миграционный центр открылся в Новой Москве. Выдача патентов началась с 28 января.

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В многофункциональном центре обслуживания трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

В течение этого года завершится строительство капитальных зданий, что позволит обслуживать порядка пяти тысяч человек в день. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.