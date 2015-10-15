Некурящим работникам предлагают установить 10% надбавки к зарплате

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

10 процентов надбавки к зарплате предлагают установить некурящим сотрудникам. Депутаты Мосгордумы поддерживают введение такой меры в добровольном порядке, сообщает РИАМО со ссылкой на депутата, члена комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгения Герасимова.

"Это личное дело каждого работодателя. Такие надбавки должны быть добровольными со стороны работодателей. Я знаю, что за рубежом на многих предприятиях просто не берут курящих, у них нет паузы на это. Поэтому то время, которое тратит курящий человек, уходя со своего рабочего места, а другой в это время работает, можно и этим объяснить дополнительную оплату.

Я не считаю, что кого-то нужно в этом смысле обязать, но в добровольном порядке возможно", – уточнил Евгений Герасимов.

Обязанность работодателя выплачивать некурящим работникам надбавки в размере 10 процентов от зарплаты предлагается закрепить в ТК России. При этом, курящие также могут получать надбавки, если напишут заявление о прекращении табакокурения.

"Предложение обусловлено стремлением создать дополнительный стимул к тому, что мы называем здоровым образом жизни", – добавил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Водители маршруток больше не смогут курить за рулем

Ранее m24.ru сообщало, что курить на рабочем месте запретят водителям маршруток. Над рабочим местом установят датчики задымления, и система мгновенно подаст сигнал, если водитель закурит.

Напомним, в 2013 году в России приняли закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование продаж табака.

На втором этапе, с 1 июня 2014 года, запретили курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.