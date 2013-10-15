Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2013, 10:30

Экономика

Для контроля проживания мигрантов могут открыть специальные общежития

Фото: ИТАР-ТАСС

Осуществлять контроль проживания мигрантов власти в скором времени могут начать через специальные общежития. Идея их создания обсуждалась во вторник, 15 октября, на совещании в Мосгордуме.

По мнению властей, гостиницы и общежития, стоимость проживания в которых составит около 300 рублей в сутки, будут крайне востребованы среди мигрантов, поскольку, как правило, они получают низкую заработную плату.

Внутри таких специализированных мест проживания и должен будет осуществляться контроль за приезжими.

работа Мосгордума жилье мигранты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика