Для контроля проживания мигрантов могут открыть специальные общежития

Фото: ИТАР-ТАСС

Осуществлять контроль проживания мигрантов власти в скором времени могут начать через специальные общежития. Идея их создания обсуждалась во вторник, 15 октября, на совещании в Мосгордуме.

По мнению властей, гостиницы и общежития, стоимость проживания в которых составит около 300 рублей в сутки, будут крайне востребованы среди мигрантов, поскольку, как правило, они получают низкую заработную плату.

Внутри таких специализированных мест проживания и должен будет осуществляться контроль за приезжими.