15 октября 2013, 10:12

Экономика

Власти планируют запретить стоянку большегрузов на территории Бирюлево

Фото: ИТАР-ТАСС

По мнению властей, снизить социальное напряжение в районе Бирюлево Западное поможет запрет на отстой большегрузного транспорта на его территории. Об этом сообщил во вторник, 15 октября, на совещании в Мосгордуме депутат Олег Бочаров.

"Район Бирюлево Западное находится в окружении промзон. 4 года назад во время рейдов трудовых мигрантов насчитали там гораздо больше, чем в районе", - заявил Бочаров.

По словам депутата, за последние годы с территории района были ликвидированы площадки распила металлолома, оттуда вывозятся газели, что снизило количество нарушений. Однако, по его мнению, этого недостаточно: необходимо также запретить стоянки грузовиков на территории Бирюлево.

работа грузовики Мосгордума Бирюлево Западное фуры

