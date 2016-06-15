У всех безработных в Москве появятся личные кураторы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

С 1 июля у каждого безработного в Москве появится личный куратор. Глава департамента соцзащиты Владимир Петросян рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", чем будут заниматься такие специалисты.

По его словам, раньше соискателям в центре занятости приходилось работать с несколькими специалистами: один создавал профиль, другой консультировал по поводу профориентации и профессионального переобучения, третий проводил психологические тесты, еще один помогал в составлении резюме и т.д.

Теперь с каждым посетителем центра будет работать один универсальный специалист. "Мы меняем систему, у нас будет работать универсальный специалист. Менеджер в центре занятости выяснит, по какому вопросу вы пришли, и передаст вас в его руки. И этот куратор ведет вас до самого конца. Он помогает составить резюме, ищет персонально под каждого соискателя вакансию, определяет, нужно ли ему профессиональное переобучение, нужно ли пройти психологический тест и т.д.", – пояснил Петросян.

"Это наш город": У безработных москвичей появятся кураторы

Он добавил, что в прошлом году через центр занятости трудоустроили 170 тысяч человек.

О появлении новых вакансий зарегистрированные в центрах занятости граждане смогут узнать по SMS. Рассылка будет осуществляться только с их согласия.

Сейчас в городе официально на учете стоит 45 тысяч безработных.