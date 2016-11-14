Форма поиска по сайту

14 ноября 2016, 11:15

Экономика

Компаниям могут разрешить откупаться от трудоустройства маломобильных граждан

Фото: YAY/ТАСС

Работодателям могут разрешить отказаться в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова замминистра труда и соцзащиты Григория Лекарева.

По его словам, механизм квотирования рабочих мест для маломобильных граждан станет более эффективным. В ведомстве уже готовят законодательную инициативу. "Смысл ее заключается в том, чтобы сделать выполнение квоты более гибким: не только путем выделения рабочих мест для инвалидов, но и путем внесения платы теми работодателями, которые по каким-то причинам не смогли или не захотели обеспечить выполнение квоты в натуральном виде", – пояснил он.

Лекарев подчеркнул, что эти деньги пойдут на поддержку организаций, которые принимают маломобильных граждан сверх квоты или обеспечивают работой инвалидов с тяжелыми группами.

Издание отмечает, что сейчас в стране работают всего 30 процентов инвалидов трудоспособного возраста (порядка миллиона человек). К 2020 году власти планируют обеспечить работой не менее половины людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.

Сотрудники центров "Мои документы" пройдут тренинги по обслуживанию маломобильных граждан. Программу тренингов разработали специалисты, которые сами являются людьми с ограниченными возможностями. На занятиях сотрудники изучат законодательство по созданию доступной среды и научатся правильно общаться с маломобильными гражданами.

Во второй части тренингов участники примерят на себя роли посетителя с ограниченными возможностями, его сопровождающего, сотрудника центра и наблюдателя. Затем команда пройдет путь от входа в центр до получения услуги.

