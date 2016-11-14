Компаниям могут разрешить откупаться от трудоустройства маломобильных граждан

Фото: YAY/ТАСС

Работодателям могут разрешить отказаться в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова замминистра труда и соцзащиты Григория Лекарева.

По его словам, механизм квотирования рабочих мест для маломобильных граждан станет более эффективным. В ведомстве уже готовят законодательную инициативу. "Смысл ее заключается в том, чтобы сделать выполнение квоты более гибким: не только путем выделения рабочих мест для инвалидов, но и путем внесения платы теми работодателями, которые по каким-то причинам не смогли или не захотели обеспечить выполнение квоты в натуральном виде", – пояснил он.

Лекарев подчеркнул, что эти деньги пойдут на поддержку организаций, которые принимают маломобильных граждан сверх квоты или обеспечивают работой инвалидов с тяжелыми группами.

Издание отмечает, что сейчас в стране работают всего 30 процентов инвалидов трудоспособного возраста (порядка миллиона человек). К 2020 году власти планируют обеспечить работой не менее половины людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста.