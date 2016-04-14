"Трансаэро" погасила долги по заработной плате

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Трансаэро" полностью погасила долги по заработной плате. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Бурдин. Его слова приводятся на официальном сайте авиаперевозчика.

"Задолженность по заработной плате с октября 2015 года по январь 2016 года, за исключением компенсационных выплат, погашена в полном объеме на 100 процентов", – говорится в сообщении. Сумму компенсационных выплат он не уточнил.

Бурдин уточнил, что накануне на счет компании поступило 314 миллионов рублей, которые пойдут на погашение оставшейся задолженности перед сотрудниками.

Ранее m24.ru сообщало, что около 70 процентов уволившихся сотрудников "Трансаэро" нашли работу.

Порядка 5 тысяч работников авиакомпании подали резюме в "Аэрофлот". Кроме того, ряд сотрудников устроились во "Внуково-Карго" и другие организации гражданской авиации.

26 октября 2015 года Росавиация аннулировала лицензию "Трансаэро" в связи с ее финансовой несостоятельностью. К тому моменту у компании было порядка 250 миллиардов рублей долга перед Сбербанком, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Новикомбанком, банком "Открытие", МФК и другими. Авиакомпанию признали банкротом.

У "Трансаэро" было 156 рейсов по различным международным направлениям. 56 маршрутов передали "Аэрофлоту" еще в октябре 2015 года, остальные распределили между другими авиакомпаниями. Так же поступили и внутренними рейсами.