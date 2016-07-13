Роструд призвал сократить рабочий день из-за жары

Фото: ТАСС/YAY

Роструд призвал работодателей обеспечить своих сотрудников комфортными условиями труда на рабочих местах в период жары. В том числе, ведомство рекомендует сократить рабочий день сотрудников, если температура в рабочем помещении превышает норму, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно СанПиНу, рабочий день должен быть сокращен на один час, если температура в помещении превысит 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов сотруднику полагается работать на два часа меньше, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.

Кроме того, ведомство призвало обеспечить работников чистой питьевой водой и отпускать сотрудников на перерывы. Также работодателям рекомендуют предусмотреть места для отдыха и предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска.

При несоблюдении этих требований работодателям может грозить ответственность.

Рекордную жару в столице синоптики прогнозируют в пятницу и субботу. Жаркая погода установится в городе с 14 по 17 июля. Средняя суточная температура будет на 4–6 градусов выше климатической нормы. Но именно 15 и 16 июля могут стать в столице самыми жаркими днями за всю историю метеонаблюдений.

15 июля самый жаркий день был в 1951 году, тогда столбики термометров показывали 33,2 градуса. Самое жаркое 16 июля зафиксировано в 2010 года – воздух тогда прогрелся до 33,6 градуса.