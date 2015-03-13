Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2015, 17:40

Экономика

В технопарке "Строгино" открылся новый коворкинг

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В технопарке "Строгино" открылся новый коворкинг для начинающих предпринимателей, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Офисное пространство рассчитано на 24 рабочих места. Здесь оборудованы переговорная и небольшой конференц-зал, также предусмотрены зоны отдыха и питания. Общая площадь открывшегося коворкинга составляет 180 квадратных метров.

Стоимость аренды рабочего места в день составляет 500 рублей, а в месяц – 6 тысяч рублей.

Новый коворкинг в пилотном режиме работает с января 2015 года. За это время здесь успели приобрести опыт два проекта – "Парк приложений", специализирующийся на создании конструктора для мобильных решений, и компания "ИнТехСвязь", выпускающая системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и средства связи.

Компания "ИнТехСвязь" уже стала резидентом бизнес-инкубатора, а команда проекта "Парк приложений" находится на стадии оформления юридического лица и в ближайшее время также разместится в бизнес-инкубаторе технопарка.

Ссылки по теме


Как сообщалось ранее, в столице планируют создать новую систему коворкингов с минимальной стоимостью арендной платы. Это будут специально оборудованные для работы помещения, предназначенные для людей, чьи профессии связаны с интеллектуальным трудом. Новую сеть коворкингов с низкой арендной платой планируется создать в жилых секторах, в промзонах.

Напомним, в январе ночные коворкинги открылись в двух столичных библиотеках. Благодаря этому, посещаемость библиотек повысилась на 70 процентов. На прошлой неделе в культурном центре "Онежский", на севере Москвы, также оборудовали зону коворкинга для местных фрилансеров.

Коворкинг или, с английского, "соработничество" – это нечто среднее между работой на дому и в офисе. Это помещение, которое можно сдать любому желающему или группе людей, каждый из которых занимается независимым от группы трудом.

Коворкинги оборудованы всем необходимым для работы: высокоскоростным интернетом, местами для труда и отдыха, кулером, кофемашиной.

Там часто работают переводчики, дизайнеры, программисты, которые предпочитают не запираться в четырех стенах, а трудиться среди других людей, что, к тому же, способствует налаживанию новых деловых связей.

Сайты по теме


работа бизнес проекты Строгино технопарки коворкинги

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика