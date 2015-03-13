Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В технопарке "Строгино" открылся новый коворкинг для начинающих предпринимателей, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Офисное пространство рассчитано на 24 рабочих места. Здесь оборудованы переговорная и небольшой конференц-зал, также предусмотрены зоны отдыха и питания. Общая площадь открывшегося коворкинга составляет 180 квадратных метров.

Стоимость аренды рабочего места в день составляет 500 рублей, а в месяц – 6 тысяч рублей.

Новый коворкинг в пилотном режиме работает с января 2015 года. За это время здесь успели приобрести опыт два проекта – "Парк приложений", специализирующийся на создании конструктора для мобильных решений, и компания "ИнТехСвязь", выпускающая системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и средства связи.

Компания "ИнТехСвязь" уже стала резидентом бизнес-инкубатора, а команда проекта "Парк приложений" находится на стадии оформления юридического лица и в ближайшее время также разместится в бизнес-инкубаторе технопарка.

Как сообщалось ранее, в столице планируют создать новую систему коворкингов с минимальной стоимостью арендной платы. Это будут специально оборудованные для работы помещения, предназначенные для людей, чьи профессии связаны с интеллектуальным трудом. Новую сеть коворкингов с низкой арендной платой планируется создать в жилых секторах, в промзонах.

Напомним, в январе ночные коворкинги открылись в двух столичных библиотеках. Благодаря этому, посещаемость библиотек повысилась на 70 процентов. На прошлой неделе в культурном центре "Онежский", на севере Москвы, также оборудовали зону коворкинга для местных фрилансеров.