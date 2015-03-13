Срок действия патентов для мигрантов хотят продлить на полгода

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Власти Москвы предложили Федеральной миграционной службе продлить срок действия миграционных патентов, выданных в 2014 году, передает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

Как отметили в ведомстве, массовое обращение приезжих в центр для приобретения новых патентов создает сложности и неудобства для самих мигрантов.

В связи с этим предлагается продлить срок патента на полгода. Как отметил глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников, это позволит гражданам СНГ, легально работающим в Москве, в разумные сроки и в комфортных условиях пройти все необходимые процедуры для оформления патентов нового образца.

Напомним, в ноябре вступил в силу закон, заменяющий квоту на патент – с ним приезжий из стран, у которых безвизовый режим с Россией, может работать вне квоты.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком, знание истории России и правовых основ.

Всего в столице, по данным на 2014 год, пребывает около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, столько же имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения.