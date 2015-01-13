В 2015 году в Новой Москве появится 35 тысяч рабочих мест - Жидкин

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В этом году в Новой Москве появится около 35 тысяч рабочих мест, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Более 30 тысяч рабочих мест появилось в прошлом году на новой территории Москвы. Мы планируем в текущем году создать около 35 тысяч рабочих мест. Понятно, что мы всегда ссылаемся на сложную ситуацию. Но при всем при этом наши планы пока не меняются", - сказал Жидкин.

Ранее мэр Москвы заявлял, что развитие присоединенных территорий позволит сбалансировать транспортную нагрузку в городе. "Уже создается больше рабочих мест, чем мест для проживания граждан. И это главное стратегическое направление развития этой территории", - отмечал Сергей Собянин.

Кроме того, по его словам, в Новой Москве будут реализованы и масштабные экологические проекты. В то же время итоговый вариант территориальной схемы Новой Москвы утвердят в середине 2015 года.

Как развиваются территории Новой Москвы

Отметим, 4 декабря московская градостроительно-земельная комиссия одобрила проект нового административного центра около поселка Коммунарка и обсудила проекты территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов.

На территории двух округов планируется строительство жилья для полутора миллионов москвичей и создание одного миллиона рабочих мест для жителей города.

Создание нового административно-делового центра позволит сократить дефицит рабочих мест в южном и юго-западном секторах города. Кроме того, в АДЦ переедет несколько коммерческих и государственных структур.

На территории центра планируется разместить смешанную общественно-деловую застройку (офисы, торговые центры, объекты культуры, образования, транспортной инфраструктуры, включая депо метрополитена) общей площадью более 3 миллионов квадратных метров, а также кампус университета МИСиС на отдельном участке в 505,7 тысячи квадратных метров.

На территории центра появятся две станции метро: "Коммунарка" и "Столбово". Они станут частью проектируемой линии "Улица Новаторов" - "Столбово". Кроме того, вблизи поселка Коммунарка планируют провести линии скоростного трамвая, а также организовать скоростное автобусное сообщение по выделенной полосе Калужского шоссе.