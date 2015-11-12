Москва сможет проверять документы мигрантов онлайн

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москва сможет проверять документы мигрантов в режиме онлайн, рассказала в интервью m24.ru начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова. По ее словам, такая методика позволит сократить срок оформления патента до одного дня.

"Мы ставим перед собой задачу оформление патента для осуществления трудовой деятельности за один день. Пока технической возможности для решения этой задачи нет. Эта процедура по установленным законом срокам занимает 10 дней", – рассказала Кириллова.

Оптимизировать работу и сделать сроки предоставления услуги более сжатыми возможно, однако для скорейшей реализации проекта необходимо плотное межведомственное взаимодействие, отмечает она.

"Сократить сроки – непростая задача, и решать ее нужно совместно разным ведомствам: УФМС по Москве, налоговой службе, федеральному казначейству, правительству Москвы, полиции и ФСБ. Думаю, что, когда будет создана возможность проверки документов мигранта в режиме онлайн, мы начнем оказывать услуги как можно быстрее", – заключила глава столичного УФМС.

У управления ФМС уже есть опыт создания электронных сервисов. Так, осенью многофункциональный миграционный центр запустил онлайн-тесты на знание языка, истории и законодательства России. Это сборник из 20 вопросов, аналогичных тем, что задаются на реальном тестировании. На выполнение заданий отводится 40 минут. Все желающие могут пройти пробный электронный экзамен на официальном сайте центра.



Виталий Воловатов, Светлана Казанцева