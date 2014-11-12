Москвичи будут ставить оценки сантехникам, электрикам и другим работникам ЖКХ

"Утро": Москвичи будут ставить оценки коммунальщикам

Москвичи смогут ставить оценки сантехникам, электрикам, дворникам и другим работникам коммунального хозяйства. Такая идея была предложена на первом этапе конкурса "Новаторы Москвы" и попала в шорт-лист, рассказал M24.ru генеральный директор Центра инновационного развития Константин Фокин. Автор проекта Анна Коробова пояснила, что уже разрабатывается анкета для оценки коммунальщиков. Ее можно будет заполнить как в бумажном виде, так и в интернете. Если жители будут недовольны их работой, это может сказаться на уровне премий сотрудников ЖКХ. Пилотный проект планируется реализовать в Зеленограде в первом квартале 2015 года.

По словам Фокина, коммунальщиков хотят оценивать как таксистов. "Вы выходите из такси и сразу отмечаете на портале или в мобильном приложении, где его заказывали, насколько хорошо работал таксист. Точно так же можно сделать и с ЖКХ: к вам пришел сантехник, починил что-то, и после его ухода вы оцениваете качество работы", ―сказал Фокин.

Он рассказал, что эта идея попала шорт-лист конкурса "Новаторы Москвы". Всего в рамках проекта из 1,2 тысячи предложений было выбрано 100 самых интересных. "В итоге в финал прошли по три идеи от каждого департамента Москвы, с ними начинается работа по расчету бюджета, плану реализации. Итоги конкурса подведут в начале декабря. Предполагается, что окончательно для реализации выберут около 20 проектов", ― пояснил он.

Автор проекта начальник отдела префектуры Зеленоградского административного округа Анна Коробова пояснила, что систему опробуют в 2015 году на едином городском подрядчике ГБУ "Жилищник". "Сейчас мы разрабатываем список показателей, по которым будут оценивать эффективность коммунальной службы в целом и отдельных ее сотрудников, а также анкету для жильцов. Предварительный список вопросов в ней занял две страницы. Мы передали ее ГБУ "Жилищник", ждем комментариев и согласования", - сказала Коробова.

По ее словам, деятельность "Жилищника" в целом можно будет оценить по показателям доступности, например насколько быстро можно дозвониться в диспетчерскую, работает ли кнопка вызова в лифте и т.п. В анкете будут вопросы о том, насколько в целом жильцы оценивают качество услуг, а также замечания о работе конкретных специалистов. "Мы разрабатываем вопросы, которые отразят качество работы слесаря, сантехника, диспетчера и других сотрудников. Например, важным качеством диспетчера может стать доброжелательность", - сказала Коробова.

По мнению авторов проекта, данные опроса жителей должны стать показателем, определяющим зарплату коммунальщиков. "По этим обращениям раз в полугодие сделают репрезентативную выборку, из нее будет видно, какие отделения "Жилищника" или конкретные сотрудники работают плохо. Оценка специалистов должна определять их премию", - объяснила собеседница M24.ru.

По словам Коробковой, сейчас обсуждается, каким именно образом будут налаживать "обратную связь" с жильцами. "Кто-то захочет оценивать ЖКХ через гаджеты и приложения вроде "Активного гражданина". Но в то же время, пенсионеры, которые чаще всего и вызывают коммунальщиков, не всегда любят и умеют пользоваться интернетом. Для них подойдет бумажное анкетирование.

Коробкова добавила, что префектура ЗелАО сейчас разрабатывает пилотный проект, который реализуют в первом квартале 2015 года.

ГБУ "Жилищник" – единый подрядчик, занимающийся всеми работами по жилому фонду, благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирнрных домов и т.п. В 2013-2014 годах ГБУ "Жилищник" были созданы в 46 районах Москвы, а это треть всех районов столицы. В остальных районах создание ГБУ запланировано на 2015-2016 годы "Новаторы Москвы" – конкурс идей, который проводился до конца октября среди московских чиновников. "Новаторы", в частности, предложили раскрасить в метро пирамидки против "зайцев", сделать в общественном транспорте зарядки для смартфонов, а также создать парковки для беременных.



Исполнительный директор Ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова отметила, что идея с оценками должна заинтересовать москвичей. "Когда кто-то заказывает ремонт машины, ему не все равно, какую ему поставят деталь и за какую цену. Важно, чтобы, заказывая услуги коммунальщиков, житель тоже ощущал себя полноправным заказчиком. Чтобы в дальнейшем он не только ставил баллы за работу сантехника или дворника, но и начал участвовать в собраниях жильцов и требовать отчеты о том, как тратятся его деньги на обслуживание дома", - сказала Юнисова.

Эксперт московского отделения "Опоры Росии" Денис Кацуба согласен, что отзывы москвичей должны влиять на зарплату коммунальщиков. "Если до работника ЖКХ донести, что он получит большую зарплату в том случае, если будет работать без нареканий, это улучшит дисциплину и порядок. И здесь действительно необходимо связать контроль с финансами. Простыми советами и увещеваниями результата, к сожалению, не добьешься".

Однако, по словам эксперта, крайне важно грамотно продумать вопросы в анкете. "Чтобы оценить именно то, как сотрудник выполняет работу, и по возможности отсечь эмоциональный фактор, оценку внешности и так далее", - сказал Кацуба.

Светлана Кондратьева, Марина Курганская