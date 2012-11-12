Россия нуждается в 80 миллионах мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

В России сейчас проживает порядка пяти миллионов нелегальных мигрантов. Нередко наблюдается ситуация, когда в одной квартире прописывают до 200 человек. Эксперты уверены, что для развития эффективных процессов миграции необходимо отменить паспортную регистрацию для приезжих, создать единую базу данных и пресекать торговлю разрешениями на работу.

"России нужно 70-80 миллионов мигрантов. Для того, чтобы реализовать все правительственные программы, требуется много людей", - сообщил председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев на пресс-конференции, посвященной проблемам трудовой миграции.

Что касается поддержки приехавших на заработки иностранцев, то сейчас в России работает более 80 центров временного размещения мигрантов.

По словам специалистов, сейчас к нам едут в основном граждане Таджикистана и Узбекистана, однако скоро эти трудовые ресурсы будут исчерпаны.

"Вскоре нам придется ждать пакистанцев, китайцев, филиппинцев", - подчеркнула руководитель лаборатории миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, председатель независимого исследовательского совета по миграции стран СНГ и Балтии Жанна Зайончковская.

Эксперты отмечают глобальность и конкурентность миграционных процессов. Ведь еще десять лет назад среди приезжающих в Россию мигрантов больше всего было украинцев. Сейчас же 50% граждан дружественного нам государства предпочитает уезжать в Европу, где созданы все условия для нормального проживания и работы приезжих.

По статистике, 24% россиян, недовольных уровнем жизни в стране, хотят эмигрировать за рубеж.

"У нас была программа "Соотечественники", основанная на привлечении русских из-за рубежа. В итоге приехали 160 тысяч человек, которые впоследствии уехали обратно, так как им не создали должных условий для работы", - комментирует ситуацию Зайончковская.

Поэтому одной из приоритетных задач государства на сегодняшний день является создание благоприятных условий жизнедеятельности как для самих россиян, так и для иностранцев.



Возвращаясь к вопросам эффективной трудовой миграции, добавим, что от 6 до 8% ВВП создают именно работающие иностранцы. При этом зарплаты москвичей также во многом зависят от количества мигрирующих в столицу граждан. Без иностранной рабочей силы в стране неизбежны падения зарплат и пенсий.