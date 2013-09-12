Миграционной службе выделят стационарные офисы на вокзалах

Столичное управление Федеральной миграционной службы (УФМС) получит специальные помещения для работы на московских вокзалах, рассказал M24.ru замначальника УФМС Николай Азаров.

"Пока мы работаем на улице, иногда используем помещения транспортной полиции, метрополитена или ближайших ОВД. Это не очень удобно. Чтобы проверить информацию об иностранце по базе, надо звонить по телефону. После того, как выделят помещения, работа станет более эффективной", - пояснил Азаров.

В стационарных помещениях на вокзалах должны быть компьютеры, чтобы сотрудники УФМС могли проверить информацию об иностранце по своим базам. Ранее глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров сообщал, что Москва объединит базы данных всех ведомств, отвечающих за нахождение в городе мигрантов, в том числе, миграционной и налоговой служб.

Напомним, в июле 2013 года столичное УФМС организовало шесть специальных постов для проверки документов у иностранных граждан. Посты работают на пяти железнодорожных вокзалах: Казанском, Ленинградском, Ярославском, Киевском, Курском, - а также на Щелковском автовокзале. На одной точке постоянно находятся по 3-4 сотрудника УФМС, по вечерам им помогают дружинники.

Фото: ИТАР-ТАСС

Азаров напомнил, что в московском управлении миграционной службы действует специальное отделение, которое координирует работу на транспорте: посты на вокзалах и миграционные патрули, которые с февраля проводят рейды в метро и транспортно-пересадочных узлах. "С начала года на транспортных объектах было выявлено 996 нарушений российского законодательства иностранными гражданами, в том числе 499 нарушений режима пребывания на территории РФ и 377 случаев незаконной трудовой деятельность. По итогам проверок были наложены штрафы общей суммой 3,86 млн рублей, и уже взыскано более 2 млн рублей", - говорит Азаров.

Кроме того, миграционные патрули получили и проверили 500 обращений от россиян, которые сообщали о нарушении закона иностранцами. "Патрули также дают консультации законопослушным мигрантам, 22 тыс. иностранных граждан во время проверок обращались к сотрудникам за консультацией", - говорит Азаров. Ранее Алексей Майоров сообщал, что патрули увеличили эффективность работы ФМС на 30%.

По словам Азарова, выставлять миграционные посты на всех вокзалах пока не планируется, так как в этом нет смысла. "Основной поток мигрантов из Средней Азии прибывает на Казанский вокзал, из Украины - на Киевский. На Щелковский автовокзал приезжают автобусы в Москву. С другой стороны, Савеловский вокзал, например, используется для внутренних перевозок, и мигрантов там мало", - поясняет Азаров.

Пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Дмитрий Писаренко заявил M24.ru, что офисы УФМС могут разместиться прямо в зданиях вокзалов, например, рядом с отделениями транспортной полиции. "Пока мы не получали от ФМС официальных бумаг с запросом, однако если такая необходимость есть, помещения смогут выделить. Важно, однако, чтобы они использовались именно для проверки документов, а не для оказания миграционных услуг по выдаче разрешений на работу и регистрации. Иначе на вокзал пойдут потоки мигрантов из самого города", - говорит Писаренко.

Председатель ЦК Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов со своей стороны выразил сомнение, что мигрантам стоит обращаться за консультациями к сотрудниками патрулей. "В составе патрулей работают не только сотрудники ФМС, но и просто добровольцы. Насколько компетентны могут быть их советы - большой вопрос", - заметил Каримов.

Председатель Экспертного совета Комиссии по безопасности Мосгордумы Антон Цветков считает, что миграционные посты на вокзалах и других транспортных объектах должны работать на постоянной основе. "Железнодорожные и автовокзалы, метрополитен и другие транспортные объекты - это места скопления нелегальных мигрантов. При этом у сотрудников ФМС должны быть рабочие места с компьютерами подключенными к базе мигрантов, и телефонной связью, куда можно было бы привести иностранца для проверки документов", - говорит Цветков.

При этом, по словам эксперта, на вокзалах надо выявлять не только нелегалов, но и тех, кто торгует незаконными разрешениями на работу - например, на Площади трех вокзалов. "Это компетенция полиции, но ФМС должна инициировать такие проверки", - заключил Цветков.

Всего в Москве за первые 8 месяцев 2013 года более 66,8 тысяч иностранцев привлечено к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, 19,2 тысяч мигрантов – за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, было оштрафовано свыше 10,6 тысяч работодателей. 9 августа вступил в силу федеральный закон "Об усовершенствовании миграционного законодательства", согласно которому иностранец, нарушивший правила въезда в страну, подлежит обязательному административному выдворению. "С начала года в Москве с территории РФ было выдворено более 9,6 тысяч иностранных граждан. Более 23,7 тысяч человек закрыли въезд в страну. Сейчас мы закрываем въезд на три года тем, кто совершил в России два и более правонарушения или нарушал режим пребывания более 30 суток. Таким образом, иностранный граждан, уехав на время домой, уже не может вернуться", - говорит замруководителя столичной УФМС.

София Сарджвеладзе