11 ноября 2013, 17:27

Экономика

В 2014 году минимальная зарплата в Москве составит 12,6 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 января 2014 года минимальная заработная плата в Москве вырастет до 12,6 тысяч рублей. Соответствующий проект соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и столичными объединениями работодателей рассмотрят 13 ноября.

"В результате проведенных переговоров стороны достигли договоренности о новом размере минимальной зарплаты в Москве. Проект соглашения предусматривает, что этот показатель составит с 1 января 2014 года 12,6 тысяч рублей", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе комитета общественных связей столицы.

Сейчас минимальный размер заработной платы в Москве составляет 12,2 тысячи рублей. Он включает в себя оклад работника по тарифной или бестарифной системы, а также доплаты, премии и надбавки.

работа зарплата повышение зарплаты

