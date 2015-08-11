Более 75% москвичей подвержены эмоциональному выгоранию

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

78 процентов российских граждан живет в состоянии затяжного психоэмоционального стресса и страдает синдромом эмоционального выгорания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Московской федерации профсоюзов Сергея Чернова.

"По данным Минздрава, 78 процентов населения живет в состоянии затяжного психоэмоционального стресса. Эти данные также отражают ситуацию в Москве, где более 75 процентов сотрудников находится в состоянии стресса и страдает от синдрома эмоционального выгорания что, безусловно, плохо влияет на качество работы", – рассказал Чернов.

Он также отметил, что синдрому выгорания подвержены все категории руководителей, полицейских, судей, учителей, врачей, психологов, социальных работников, спасателей, продавцов. В зависимости от конкретной профессиональной деятельности, типа личности, объективных возможностей психологической адаптации к реальным ситуациям он встречается у этих категорий в 30–90 процентах случаев.

При этом, затяжной психоэмоциональный стресс на работе приводит к развитию серьезных заболеваний, включая четыре ведущих причины смертности – инфаркт миокарда, рак, инсульт и сахарный диабет. Для того, чтобы отвлечься от неприятностей на работе, большинство москвичей прибегают к музыке, фильмам, книгам, а также занятиям любимым хобби, компьютерным играм и посещениям церкви.

В качестве помощи таким сотрудникам Московская федерация профсоюзов предлагает ввести в некоторых организациях должность штатных психологов. Прежде всего, речь идет об организациях, где работники подвержены большому стрессу.

"Для того, чтобы сократить число эмоционально истощенных сотрудников, мы предлагаем ввести на предприятиях города должность штатного психолога, который мог бы помочь выйти человеку из критического состояния", – добавил Чернов.

По его словам, уже сейчас во многих странах функционируют специализированные институты управления стрессом, в вузах ведутся курсы по управлению стрессом, разрабатываются правительственные программы, создаются специализированные центры, занимающиеся помощью руководителям коммерческих компаний в борьбе с организационным стрессом.

Напомним, с текущего года медики начали активную работу по выявлению суицидальных наклонностей у россиян. Психологическое состояние граждан проверят во время диспансеризации, в школах с детьми будут работать психологи. В этом году планируется осмотреть не менее 40 миллионов человек, из них более 24 миллионов детей.

Специалисты говорят, что определить склонность человека к самоубийству можно, выяснив его реакцию на стрессовые ситуации. Это помогут сделать вопросы психолога и графические тесты.