Власти Москвы вдвое увеличат квоту на привлечение мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году власти Москвы готовы вдвое увеличить квоту на привлечение в город мигрантов. Объем рабочей силы в 2013-м составит более 200 тысяч человек. Уже 1 января от работодателей начнут принимать заявки еще на 99 тысяч гастарбайтеров. Это вдобавок к утвержденной в августе 2012 года квоте на 101,5 тысяч человек.

Как рассказал "Известиям" начальник отдела международного и межрегионального трудового обмена департамента труда и занятости Андрей Кубышкин, первоначально установленная квота была расписана работодателями в мае. Согласно документу, на работу в столицу приедут приезжие из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Киргизии, Украины. Преимущественно иностранцы будут трудоустроены в строительные, клининговые компании, а также в организации ЖКХ.

Увеличение квоты обусловлено невозможностью заранее предсказать точное количество рабочей силы.

"Работодатели с начала следующего года могут подавать новые заявки, они будут рассматриваться городскими комиссиями в префектурах либо в отраслевых департаментах, а потом городская межведомственная комиссия примет окончательное решение", - подчеркнул Кубышкин.

По мнению президента фонда "Миграция XXI век" Вячеслава Поставнина, квота в 101,5 тысяч человек – это то количество иностранцев, которое нужно столичному стройкомплексу, ЖКХ и "Мосгортрансу". Что касается бизнес-структур, то из 200 тысяч гастарбайтеров предприниматели могут рассчитывать приблизительно на половину.

"Свои потребности бизнес будет покрывать, используя труд нелегальных рабочих. На сегодняшний день в Москве незаконно работает около 2 миллионов иностранцев", - добавил эксперт.

Напомним, что с 1 декабря текущего года мигрантов, работающих в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, обязали сдавать экзамен по русскому языку. С 2015 года знания русского языка начнут проверять и у остальных иностранных работников.

При этом, по словам Андрея Кубышкина, власти Москвы не могут заставить работодателя проверить у мигранта наличие сертификата о знании русского языка. Этим занимаются представители миграционной службы, которые и выдают разрешение на работу.

Добавим, что с 1 декабря экзамен по русскому в столице сдали лишь 15 мигрантов. Основной наплыв экзаменующихся ожидается после Нового года, сообщила директор Международного центра тестирования РУДН по русскому языку Светлана Ельникова.