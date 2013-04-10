Мигрантов в Москву хотят пускать только по загранпаспортам

Московские власти намерены установить въезд для иностранных мигрантов только по загранпаспортам. Инициатива сейчас рассматривается в правительстве Москвы, рассказал на пресс-конференции заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников.

По его словам, столица ежегодно выделяет 200 тысяч квот на работу иностранным гражданам, и еще 200 тысяч квот выдает Федеральная миграционная служба. "Для мегаполиса с населением в 15 миллионов человек необходимо в три раза больше", - отметил чиновник.

Он также напомнил, что ранее столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с инициативой о введении виз для мигрантов из Средней Азии. По мнению московских властей, это поможет навести порядок в сфере миграции.