Портал Центра занятости молодежи примет отзывы о работодателях

Посетители портала Центра занятости молодежи Москвы смогут оставить свои отзывы о работодателях, рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Андрей Бесштанько.

Он уточнил, что в ближайшее время планируется расширить возможности портала Центра занятости молодежи Москвы. В частности на портале появится новый сервис, через который молодые люди смогут поделиться своими впечатлениями о компаниях, работодателях и их сотрудниках. По словам Бесштанько, недобросовестных работодателей занесут в отдельный список, с которым при устройстве на работу сможет ознакомиться каждый.

Центр занятости молодежи начал свою работу в мае 2016 года. За период своей работы он помог в трудоустройстве 600 москвичам. Центр находится по адресу улица Щепкина, дом 38/1 рядом со станцией метро "Проспект Мира".