Фонд капремонта расширит свой штат на 400 сотрудников

Фонд капремонта расширит штат инженеров и сметчиков

Более 30 тысяч столичных домов вошли в программу капитального ремонта, передает телеканал "Москва 24". Чтобы справиться с таким объемом работы, в фонде капремонта решили расширить штат инженеров и сметчиков и объявили конкурс для соискателей.

На него откликнулись уже более тысячи кандидатов. Специальная комиссия сейчас выбирает инженеров технадзора – они будут отвечать за качество ремонта и принимать его у подрядчиков. Ищут также сметчиков – они будут отчитываются за каждую потраченную копейку. Претенденты на должность проходят несколько конкурсов, в том числе и мозговой штурм.

Говорить казенным языком инструкций тоже не стоит. Ведь специалист технического надзора должен быть еще и связующим звеном между жителями и строителями.

"Люди имеют базовое образование – это важно, люди имеют опыт работы от 6 лет и выше. Но вот специфика капитального ремонта – это выстраивание отношений именно с собственниками. Они их максимально должны вооружить и проинформировать, как все это будет. В противном случае там все время будет напряжение", – заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

Поэтому, кроме профессионального, кандидаты проходят психологическое тестирование, а также индивидуальное интервью. Финалистов будут тестировать непосредственно в Фонде капремонта. До конца года планируют набрать еще и сотрудников абонентской службы, юридического и финансового отделов, а также IT-специалистов. Всего около 400 сотрудников.

Капремонт профинансируют собственники домов

Ранее m24.ru сообщало, что первые работы по городской программе капитального ремонта многоквартирных домов в столице начнутся в августе с замены 2,5 тысячи лифтов. Работы пройдут во всех округах Москвы.

Напомним, уже в этом месяце москвичи начнут платить взносы за капитальный ремонт в жилых домах. Эти взносы включены в единый платежный документ (ЕПД). Первые квитанции с включенным взносом москвичи получат с 7 по 15 июля. При этом платить взносы будут те, кто выбрал накопление средств на счете Фонда капитального ремонта, и те, кто решил копить самостоятельно на специальном счете в банке.

В среднем москвичам в этом году придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957-1968 годах. База жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве. Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.

Краткосрочная программа на 2015-2016 годы опубликована на сайте департамента капитального ремонта города Москвы. Любой собственник может проверить, включен ли его дом в программу.

Подробнее о капремонте в столице читайте здесь.