Заключить трудовой договор теперь можно через интернет

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники, работающие дистанционно, получили право заключать трудовой договор с работодателем через интернет. Поправки в Трудовой кодекс одобрил президент Владимир Путин. Нововведение отразится, в первую очередь, на представителях свободных профессий, которые работают в других городах, или даже странах.

"Дело в том, что для оформления всех документов нужна моя подпись именно на бумаге, а не посланная по электронной почте. Поэтому после подписи договора мне пришлось бы отправлять его почтой России", - рассказала в эфире радиостанции "Москва FM" сценарист Алиса, которая живет и работает в Таиланде.

Теперь, согласовать, оформить и подписать трудовой договор теперь можно и через интернет. Бумажную копию документа работодатель должен отправить своему новому сотруднику по почте в течение трех дней.