Госдума рассмотрит налог для двойников Ленина и Сталина

Депутаты Госдумы осенью рассмотрят законопроект, который расширит систему налогообложения. В Налоговом кодексе предлагается указать список видов деятельности, на которые патенты выдавать нельзя, а все остальные отдать в ведение региональных властей. Об этом m24.ru сообщил первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов. По его мнению, патенты нужно выдавать в том числе уличным музыкантам, художникам и артистам-двойникам исторических личностей. Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил m24.ru, что московские власти надеются ввести для артистов-двойников патенты на работу в конкретном уличном месте, которые могут стоить от 1 тысячи рублей в месяц.

"Мы вернемся осенью к поправке о патентном налогообложении. Сейчас утверждено более 60 видов деятельности, по которым разрешено выдавать патенты. Мы считаем целесообразным, наоборот, указать, где патенты запрещены, а по всем остальным видам деятельности пусть решает субъект федерации", - заявил Катасонов.

По мнению депутата, двойникам известных людей, которые ходят по улицам, и предлагают с ними фотографироваться, и уличным музыкантам нужно выдавать патенты. "Артисты будут учтены, они станут нести социальную нагрузку. Патент позволит им заниматься легальной деятельностью и ни от кого не прятаться. Артист будет платить не полицейскому, чтобы тот его не гонял, а отдавать налог государству", - сказал Катасонов.

Стоимость патентов в каждом регионе должна быть разная, поскольку это зависит от доходов предпринимателя, добавил парламентарий.

Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил m24.ru, что московские двойники должны войти в число артистов, которым придется получать патенты. "По большому счету, эти артисты занимаются клоунадой. Их деятельность близка к коммерческой и должна регулироваться. Ко мне три года назад пришел двойник Ленина и сказал, что готов платить деньги и спокойно работать. Сегодня его туда-сюда гоняет полиция", - сказал Герасимов.

Если для двойников введут патентную систему, для них выделят специальные места для работы. "Ты заплатил, к примеру, 1 тысячу рублей в месяц, получил разрешение и нормально работаешь", - пояснил депутат.

6 июля в переходе станции "Охотный ряд" подрались двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Артист, изображающий вождя революции, вынужден был обратиться к врачу после того, как его избил зонтиком "отец народов". По данным прокуратуры, конфликт возник из-за того, что двойник Сталина обвинил "Ильича" в сотрудничестве с конкурентами. А неделю назад московская полиция задержала несколько уличных музыкантов на Арбате. Их коллеги устроили акцию протеста, выйдя на улицу с заклеенными лентой ртами.

Во вторник, 7 июля, в Мосгордуме прошел круглый стол по проблеме уличных музыкантов и художников. Депутаты и чиновники из мэрии предложили выдавать артистам патенты, выделить им конкретные места для работы и брать с них налоги. Глава департамента культуры Александр Кибовский отметил, что если выдавать артистам разрешения на работу, то надо определиться, будут ли они действовать по всему городу или только в конкретных районах. Власти могут использовать и другие способы регулирования уличных артистов, не используя патенты, для введения которых нужен федеральный закон.

"Возможно, для этого достаточно будет выпустить приказ департамента. Может быть, нужно сделать пилотный проект в одном районе", - сказал Кибовский.

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, которого Мосгордума сделала председателем рабочей группы по решению проблемы уличных артистов и музыкантов, призвал творческих деятелей объединиться. "Должна быть создана Ассоциация работников уличной культуры, в которую войдут музыканты, художники, двойники, чтецы, иллюзионисты, акробаты и так далее. Она будет напрямую работать с департаментом культуры и Мосгордумой. Наша работа – отстаивать права жителей, а не артистов", - заявил Бабенко.

Жители Арбата и других улиц в центре города жалуются на то, что уличные музыканты играют прямо у них под окнами и не дают отдохнуть. Муниципальные депутаты предлагали на заседании запретить использовать звукоусилители. Музыканты в свою очередь просили, чтобы им разрешили играть в парках.

Напомним, патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. Она действует для 65 видов предпринимательской деятельности. Это практически все бытовые услуги, а также розничная торговля и аренда жилья. Патент можно получить на ремонт и пошив одежды и обуви, химчистку, парикмахерские услуги, стрижку животных и так далее. В 2014 году индивидуальные предприниматели Москвы приобрели 18 тысяч патентов, что в полтора раза больше, чем в позапрошлом году.