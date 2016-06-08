Как нельзя одеваться на работу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", как одеваться на работу летом.

По словам эксперта, все завит от сферы деятельности компании и должности сотрудника. "Все зависит от компании. Если это, например, салон красоты, директор должна быть витриной этой красоты. Здесь уместны актуальные тенденции моды и достижения этого салона. А если это юридическая компания, директор должна быть в строгой одежде", – пояснила она.

Также при выборе одежды нужно учитывать должность. "Разным работникам нельзя разное. Что допустимо для рядового сотрудника, недопустимо для ее директора. Если мы увидим всех сотрудников сразу, должно быть понятно, кто здесь главный, по более строгой и статусной одежде. Это не значит более дорогой. Но руководитель должен ходить в пиджаке или в жакете, если это дама. Даже в жару его нужно иметь под рукой", – сказала она.

Женщинам, по словам эксперта, не стоит надевать в офис юбку мини и макси. "Длинная юбка больше подходит для отдыха и вечерних вариантов. Иногда на работе просто опасно в ней находиться, мы часто спешим, поднимаемся по лестнице. Вид у нее очень нерабочий и расслабленный", – пояснила Николаева. Длина юбки должна быть плюс-минус 3-4 сантиметра от колена. Также не стоит надевать в офис блузки и платья с глубоким декольте, ажурные или черные колготки и носить клатчи.

И мужчинам, и женщинам этикет запрещает носить на работе слишком обтягивающую одежду.

Что касается татуировок, консультант пояснила, что в консервативной отрасли – банках, юридических компаниях – их желательно прикрывать. "Татуировки хотелось бы все-таки скрывать С точки зрения бизнеса финансы и право – самые важные отрасли. Доверие к сотрудникам должно быть безоговорочным", – добавила она.