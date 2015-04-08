Полисы ДМС для мигрантов будут обслуживать шесть страховых компаний

ТАСС/Владимир Смирнов

Полисы ДМС (добровольного медицинского страхования) для мигрантов будут обслуживать шесть страховых компаний, сообщил на пресс-конференции первый замглавы Многофункционального миграционного центра Андрей Краснов.

Полис будут выдавать мигранту при подаче документов, срок действия составит год, так как он привязан к патенту. До 1 мая планируется заключить договоры с компаниями, всего выпустят полисов на общую сумму страховки в 100 миллионов рублей.

Также Краснов отметил, что в июле планируется запуск второй очереди миграционного центра, и пропускная способность составит около 5 тысяч человек в день. Сейчас центр может принимать до 3,5 тысяч человек.

Как подчеркнула замглавы департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, "мы хотим сократить время обслуживания одного человека, увеличив пропускную способность. Также мы проведем конкурс на страховые компании и будем принимать полисы, оформленные не в центре".

Замруководителя тендерного комитета Андрей Шабанов, в свою очередь, отметил, что 15 апреля разыгрывается конкурс, а 17 апреля будут подведены итоги. От страховых компаний ожидают около 15 заявок.

Ранее M24.ru сообщало, что Многофункциональный миграционный центр в Новой Москве выберет страховую компанию для выдачи иностранцам полиса ДМС.

Полисы ДМС, выданные мигрантам компаниями, которые не примут участия в конкурсе, по-прежнему будут приниматься в составе пакета документов для получения разрешения на работу.

Напомним, многофункциональный миграционный центр (ММЦ) открылся в Новой Москве вблизи деревни Сахарово. Здесь трудовые мигранты могут получить все необходимые услуги: оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев, а также пройти тесты на знание русского языка.

Центр обслуживает до 3,5 тысяч человек в стуки. На территории МФЦ заработает банк, салон сотовой связи, магазины, кассы авиа- и железнодорожных билетов.

Работает МФЦ ежедневно, с 12 марта в круглосуточном режиме. Позвонить в колл-центр многофункционального миграционного центра можно по телефону: 8 (495) 539-55-33.