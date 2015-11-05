Запущен сервис тестов по русскому языку и истории для иностранцев

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Многофункциональный миграционный центр запустил сервис тестов на знание истории, русского языка и законодательства России. Все желающие могут проверить свои знания на сайте центра, сообщает пресс-служба учреждения.

Таким образом, иностранным гражданам стало проще готовиться к реальным экзаменам.

Для прохождения пробного тестирования необходимо нажать на баннер "Пройти пробное тестирование". После этого следует выбрать раздел "Пробное тестирование для мигрантов".

Оно состоит из 20 вопросов, аналогичных тем, что задаются на реальном тестировании. На выполнение заданий отводится 40 минут.

В миграционном центре отметили, что за 9 месяцев работы было принято более 387 тысяч заявлений на получение трудового патента. Также 361 тысяча человек прошли тестирование на предмет владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Более 88 тысяч иностранных граждан прошли в центре и медобследование.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что доходы бюджета города от продажи патентов мигрантам выросли в четыре раза. По состоянию на 1 июля выдано 300 тысяч патентов. Стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей.

В процедуру оформления патента входить дактилоскопия, постановка на налоговый учет, получение медицинской справки. После этого в течение 10 дней работника информируют о готовности патента по SMS.

Для получения патента мигранты обязаны пройти медицинский осмотр, приобрести полис обязательного медицинского страхования, сдать экзамен на владение русским языком, знание истории и основ законодательства России.