Более 60 процентов россиян боятся потерять работу – опрос

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Более 60 процентов россиян беспокоит возможность потери своей нынешней работы. Такие данные приводятся в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.

Особенно это актуально для работников, занятых по найму в сфере сельского хозяйства, строительства, транспорта и промышленности.

Главным условием, влияющим на выбор той или иной новой работы, для большинства россиян является величина заработной платы. Этот факт отметили 92,1 процента участников опроса.

Режим труда важен для 42,3 процента работников. На наличие "белой" зарплаты в полном объеме, социального пакета или оплачиваемого отпуска обратили бы внимание при поиске новой работы 40,5; 40 и 38,2 процента опрошенных соответственно.

Важность территориального расположения работы и возможность карьерного роста отметили 35 и 28,9 процента респондентов.

Наименьшее значение при поиске новой работы для россиян имеют следующие обстоятельства: возможность повышения квалификации – 12,2 процента, социальное положение, которое обеспечивает работа – 9,9 процента, санитарно-гигиенические условия работы – 6,7 процента.

Кроме того, по данным опроса, 67,7 процента респондентов в случае поиска новой работы предпочли бы трудиться только официально, 3,6 процента опрошенных заявили, что хотели бы работать без официального оформления, еще 26,7 процента отметили, что им не важно где работать в "теневой" или официальной экономике, главное условие – "чтобы платили деньги".

Социологический опрос был проведен с 16 по 23 мая 2016 года в 35 регионах России. В нем приняли участие 1600 работающих человек в возрасте от 18 лет.