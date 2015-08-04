В Москве появится мобильное приложение по поиску работы для мусульман

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве запустят мобильное приложение и сайт по поиску работы для мусульман. Об этом m24.ru рассказал руководитель проекта "Halal Work" Айрат Касимов. На платформе сервиса соискатели смогут выкладывать резюме, а работодатели - оставлять вакансии. Пользователи смогут найти вакансии в "халяльных" кафе и магазинах, а также любых других компаниях, кроме торгующих алкоголем, табаком, а также банков. Предполагается, что соискатели будут искать работу, соответствующую их религиозным убеждениям. Например, график с перерывом на молитву в пятницу. Сайт в начале следующей недели запустят в тестовом режиме в Москве, Татарстане и в республиках Северного Кавказа. Затем появится приложение.

"На сайте и в приложении будут представлены абсолютно все виды деятельности, потому что мы планируем работать не только с компаниями в сфере "халяль", но и с участниками больших рынков", – пояснил Касимов.

Однако, по его словам, есть должности и профессии, которые запрещены для мусульман. "Это алкогольная, табачная промышленность и кредитование. С такими организациями мы сотрудничать не сможем", – подчеркнул Касимов.

При этом запреты не будут "утрированными". "Специалист по кредитам - не та вакансия, на которую будет подавать резюме мусульманин. Но при этом специалист по лизингу - почему бы и нет?", - отметил собеседник m24.ru.

По словам Касимова, мусульмане часто испытывают проблемы при устройстве на работу. "Многие даже не пытаются пойти на собеседование в компанию, потому что девушки ходят в платке, а парни с бородой. Соискатели заведомо боятся отказа по религиозному признаку. Есть стереотипы, которые мешают пройти собеседование", – пояснил он.

Поэтому главная цель проекта - дать мусульманам "возможность качественно улучшить уровень профессиональной компетенции" и найти вакансию, соответствующую религиозным убеждениям. "В пятницу, например, работник может отлучиться на полтора-два часа на коллективную молитву Джума. При этом законодательство не будет нарушено, если он позже отработает потерянные часы", – отметил Касимов.

Сервис в тестовом режиме на интернет-сайте запустят в начале следующей недели в Москве, Татарстане и в республиках Северного Кавказа. После этого проект покроет территорию России и распространится за ее пределы. В скором времени появится и мобильное приложение, добавил Касимов.

На данный момент в мире созданы несколько десятков полезных мобильных сервисов для мусульман: интерактивный Коран, "исламский" компас, позволяющий выбрать направление для молитвы, и даже специальный халяль-сканер, который определяет статус пищевых добавок в еде. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге есть специализированные клиники для мусульман, где пациенток осматривают только женщины-врачи, особенно гинекологи. В Казани действует мусульманская служба такси. В машинах транслируют аудиозаписи с отрывками из корана. Добавим, что законы шариата запрещают заниматься ростовщичеством. Поэтому банки исламских стран действуют по принципу взаимных фондов. Понятие кредита в их деятельности полностью отсутствует. Деньги на развитие предприятия или под какой-либо проект независимо от суммы можно получить лишь под гарантии влиятельных персон или родственников. Такой "шариатский банкинг" развит в мире. По официальным данным на июнь 2015 года, в Москве зарегистрированно 34,9 тысячи безработных, что составляет 0,49 процента трудоспособного населения. Самыми востребованными профессиями в столице в 2014 году были водители, полицейские и строители. Уборщики, подсобные рабочие, дворники, водители и арматурщики пользовались наибольшим спросом в столице.



Основатель компании "HeadHunter" Юрий Вировец считает, что новый сервис будет востребованным в столице, хотя все зависит от технической стороны сайта и приложения. "Успех зависит от исполнения. Должны быть качественные вакансии и хорошо работающий поиск, чтобы пользователям было удобно", – подчеркнул он.

По словам Вировца, есть руководители компаний, которые хотели бы работать с мусульманами, и таких не мало. Как правило, они сами исповедуют исламскую веру и соблюдают традиции. Однако по закону нельзя отказать человеку по принадлежности к той или иной религии.

"Работодатели не могут прямо написать, что они принимают только мусульман или только православных, – заметил эксперт. – Размещая вакансию на сайте определенного нишевого толка, работодатель косвенно дает понять, что хочет видеть у себя только людей, исповедующих ислам".

Юрист сервиса "Правовед.ru" Эдуард Мирасов сказал, что сотрудников нельзя подбирать исключительно по религиозному принципу.

"Россия является светской странной. Если работодатель будет отказывать в трудойстростве гражданину по той причине, что у него не соответствующая религия, то этот отказ можно легко обжаловать в суде. Размещение подобного объявления будет явным доказательством дискриминационной политики работодателя, – подчеркнул юрист. - В случае если сайт будет отказывать размещать резюме граждан по религиозным мотивам, то также можно подать жалобу в прокуратуру или суд".

Председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев считает идею мобильного приложения интересной. "На кого-то эта программа подействует, и он найдет работу, но в массовом успехе есть разумные сомнения", – отметил он. По словам депутата, у многих приезжих мусульман нет возможности пользоваться интерактивными сервисами и смартфонами.

По его мнению, эффективнее будет создать центр для поиска работы мусульманам. "Какая-либо общественная организация может на открытых площадках, в офисе запустить центр поиска работы. Соискателю важно напрямую общаться с людьми", – предложил Палеев..

Ранее сообщалось, что в столице может появиться "Мобильная мечеть", которая будет приезжать по вызову желающих совершить намаз. Однако создатели проекта не смогли реализовать ее в столице. Виной тому стала проблема транспортировки молельного дома на колесах. Кроме того, в интернете появилось приложение "Моя диаспора" для поиска вторых жен для иностранцев, которые приезжают в Россию на заработки без семьи. Чтобы увидеть "жену", мигрант должен зайти в раздел знакомств "Привет" и заполнить платную анкету. Согласно национальности, вероисповеданию, уровню ответов и достатку, ему подберут анкеты невест с фотографиями. Позднее депутат Мосгордумы Михаил Антонцев предложил запретить это приложение и передать материалы в прокуратуру.