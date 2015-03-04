В столице заработал пункт приема документов у мигрантов с Украины

С января в Москве работает экспериментальный пункт приема документов у трудовых мигрантов с Украины. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник столичного УФМС Ольга Кириллова, отвечая на вопрос корреспондента M24.ru.

По ее словам, точка открылась в Летниковском переулке рядом с Павелецким вокзалом. "Посмотрим, как это будет работать. Для выходцев из Украины мы планируем создать особые условия, ведь люди пострадали", – сказала Кириллова, добавив, что в последнее время количество трудовых мигрантов с Украины увеличилось.

Глава столичного УФМС отметила, что ставить мигрантов с Украины в общую очередь в многофункциональном центре в деревне Сахарово "не совсем справедливо и логично".

Напомним, что с начала года в России ужесточились требования к трудовым мигрантам. Приезжих обязали сдавать экзамены и получать патенты нового образца.

В ноябре прошлого года Мосгордума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий стоимость патентов на трудовую деятельность для мигрантов. Теперь этот документ стоит 4 тысячи рублей в месяц, то есть на 2,7 тысячи дороже, чем до принятия закона.

Для получения патента иностранному гражданину нужно обратиться в органы ФМС в том субъекте России, где он намерен работать. Необходимо представить следующие документы:

заявление по утвержденной форме;

документ, удостоверяющий личность, и по необходимости его заверенный перевод на русский язык;

миграционную карту с отметкой о въезде;

отрывную часть бланка уведомления о прибытии с отметкой о постановке на миграционный учет;

квитанцию об уплате авансового платежа по подоходному налогу.

После сдачи документов мигрант обязан сдать отпечатки пальцев, а также встать на налоговый учет в ИФНС. Кроме того, иностранцу необходимо сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

Как работает миграционный центр в Троицком округе

Кроме того, в декабре власти Москвы утвердили порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов. Экзамен для будут проводить следующие образовательные учреждения:

Российский университет дружбы народов;

Государственный университет русского языка имени А.С. Пушкина;

Московский институт открытого образования;

Московский центр качества образования.

Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.