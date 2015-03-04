В столице заработал пункт приема документов у мигрантов с Украины

С января в Москве работает экспериментальный пункт приема документов у трудовых мигрантов с Украины. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник столичного УФМС Ольга Кириллова, отвечая на вопрос корреспондента M24.ru.
По ее словам, точка открылась в Летниковском переулке рядом с Павелецким вокзалом. "Посмотрим, как это будет работать. Для выходцев из Украины мы планируем создать особые условия, ведь люди пострадали", – сказала Кириллова, добавив, что в последнее время количество трудовых мигрантов с Украины увеличилось.
Глава столичного УФМС отметила, что ставить мигрантов с Украины в общую очередь в многофункциональном центре в деревне Сахарово "не совсем справедливо и логично".
Напомним, что с начала года в России ужесточились требования к трудовым мигрантам. Приезжих обязали сдавать экзамены и получать патенты нового образца.
В ноябре прошлого года Мосгордума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий стоимость патентов на трудовую деятельность для мигрантов. Теперь этот документ стоит 4 тысячи рублей в месяц, то есть на 2,7 тысячи дороже, чем до принятия закона.
Для получения патента иностранному гражданину нужно обратиться в органы ФМС в том субъекте России, где он намерен работать. Необходимо представить следующие документы:
- заявление по утвержденной форме;
- документ, удостоверяющий личность, и по необходимости его заверенный перевод на русский язык;
- миграционную карту с отметкой о въезде;
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии с отметкой о постановке на миграционный учет;
- квитанцию об уплате авансового платежа по подоходному налогу.
После сдачи документов мигрант обязан сдать отпечатки пальцев, а также встать на налоговый учет в ИФНС. Кроме того, иностранцу необходимо сдать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.
Кроме того, в декабре власти Москвы утвердили порядок проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства РФ для мигрантов. Экзамен для будут проводить следующие образовательные учреждения:
- Российский университет дружбы народов;
- Государственный университет русского языка имени А.С. Пушкина;
- Московский институт открытого образования;
- Московский центр качества образования.
Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.