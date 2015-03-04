Число мигрантов в столице выросло с начала года на 15% – ФМС

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В январе на миграционный учет в столице поставили более 600 тысяч человек. Об этом сообщила начальник Управления Федеральной миграционной службы России по Москве Ольга Кириллова.

"Если говорить о трудовой миграции, то для Москвы эта цифра складывается из двух показателей. В 2014 году выдано порядка 800 тысяч патентов и порядка 200 тысяч разрешений на работу для выходцев из ближнего зарубежья, прибывающих в безвизовом режиме, – сказала Кириллова. – Что касается находящихся в Москве и поставленных на миграционный учет, то в 2014 году их было 2,9 миллиона человек. Это все категории, которые прошли через Москву в течение года. В этом году в январе на миграционный учет поставлены более 600 тысяч человек, уменьшения притока нет".

По словам Кирилловой, количество въехавших и ставших на миграционный учет граждан в Москве в начале года не уменьшилось, а увеличилось на 15%. "Сразу в начале 2015 года последовала масса вопросов о том, что они уезжают, но у нас очереди, пока мы даже не обслужили всех желающих", – заявила глава столичного УФМС.

В чем заключаются новые требования к трудовым мигрантам в России

Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва может устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей. По данным УФМС, в Москве легально работают 400 тысяч гастарбайтеров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичный бюджет получит в 6,5 раза больше благодаря выплатам мигрантов. "Это означает, что доходы от мигрантов покрывают не только затраты на их содержание социальной сферы, которой они пользуются, но и остаются деньги на развитие города. Второе – стоимость рабочей силы миграционной и российской сблизились", – сказал Собянин.

По его словам, таким образом снизится привлекательность трудовых мигрантов для работодателей. "Сама схема получения патентов и сбора различного рода справок также значительно облегчилась", – отмечал Сергей Собянин.