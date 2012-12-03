Названы победители конкурса "Лучший работодатель Москвы-2012"

Фото: предоставлено организаторами конкурса

В Центральном академическом театре Российской Армии 30 ноября наградили победителей и призеров конкурса "Лучший работодатель города Москвы" по итогам 2012 года.

Мероприятие проходило в рамках федерального конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Организаторами конкурса стали Правительство Москвы, Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московская Федерация профсоюзов.

В этом году лучшего работодателя выбирают уже в третий раз. За почетный титул соревновались более 200 городских организаций.

"Главной целью мероприятия является реализация программ, направленных на содействие занятости населения, повышение социальной ответственности бизнеса и поощрение работодателей за вклад в развитие столичного рынка труда, а также поддержка предпринимательской инициативы в области народных промыслов и ремесленничества", - сообщили организаторы проекта.

Руководитель департамента труда и занятости населения Москвы Александр Кириллин (слева) и победители и призеры в номинации. Фото: предоставлено организаторами конкурса

Победителей определили в трех категориях: "Работодатель", "Растим смену" и "Потенциал".

В первой категории, состоящей из 12 номинаций, победили производственное управление "Мосводопровод", производственно-эксплуатационное управление канализационной сети Московского государственного унитарного предприятия "МОСВОДОКАНАЛ", ОАО "НИИ Стали", ООО "Супермаркет "Алые паруса", ОАО "ЛИТ-ФОНОН".

В категории "Растим смену" отличились ФМГУП "Мослифт", ГБУ Центр социальной помощи семьи и детям "Кунцево", благотворительный фонд содействия культуре и спорту "Лидер" и Восточный административный округ Москвы.

В категории "Потенциал" лидирующие позиции заняли Малькова Дарья, Глошина Надежда, Гарифуллина Татьяна, Коссова Татьяна и Петитнати Анна.

Победителей поздравили приглашенные гости: Дмитрий Харатьян, группы "Ассорти", "Премьер Министр" и танцевальный коллектив "Мираж".