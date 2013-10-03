Форма поиска по сайту

03 октября 2013, 17:14

Экономика

Среднемесячная зарплата в Москве составляет 57 тысяч рублей - заммэра

Фото: ИТАР-ТАСС

Размер среднемесячной зарплаты в Москве стабильно превышает среднероссийский уровень почти в два раза и на данный момент составляет 57 тысяч рублей, заявил в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Такая зарплата в 57 тысяч не потому, что мы все здесь богато живем, это связано с тем, что у нас в Москве высок разрыв между низкооплачиваемой категорией и высокооплачиваемой, зарплаты банкиров и топ-менеджеров тоже входят в подсчет", - рассказал Печатников.

Он также добавил, что за первое полугодие 2013 года реальный средний уровень зарплаты вырос на 6,1%.

