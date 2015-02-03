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Работа

03 февраля 2015, 11:27

Средняя зарплата учителя в Москве по итогам года может составить 70 тысяч рублей

работа Исаак Калина учителя зарплаты

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Средняя зарплата учителя в столице по итогам прошлого года может составить 70 тысяч рублей. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил глава департамента образования Исаак Калина, передает корреспондент M24.ru.

"Если сравнивать с точкой отсчета начала программы, 2010 года, тогда средняя зарплата учителей была 39 тысяч рублей. У нас сейчас облачная бухгалтерия, завершаем сдачу годовых отчетов. Но мы уверены, что зарплата учителя в Москве по итогам 2014 года в среднем будет 70 тысяч рублей", - сказал Калина.

Кроме того, глава департамента образования отметил, что средний бал выпускников, поступающих в педагогические вузы, увеличивается в зависимости от повышения зарплаты учителям. "Сейчас в педвузах конкурс 15-16 человек на место", - добавил Исаак Калина.

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Отметим, согласно данным Мосгорстата на октябрь прошлого года, средняя заработная плата в Москве составляла 59 тысяч 650 рублей. В то же время в 2013 году в среднем москвичи получали 56 тысяч рублей в месяц.

Между тем зарплаты москвичей стали расти медленнее. Если в 2012 году работодатели в среднем увеличили их на 11%, то в 2015 году планируют повысить всего на 7%. Такие данные содержатся в ежегодном исследовании Ernst&Young "Общеиндустриальный обзор заработных плат и компенсаций 2014/2015".

Сюжет: Образование в Москве

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