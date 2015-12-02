Патент для трудовых мигрантов увеличится в 2016 году на 5%

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Стоимость патента для трудовых мигрантов со следующего года увеличат на 5 процентов. Таким образом, его размер составит 4200, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова.

"Мы проиндексировали стоимость патента на следующий год на 5 процентов. Изначально, когда принимали законодательство, говорили, что будем стоимость патента уравнивать с рынком труда, привязали его к росту заработной платы в городе. Пока она растет на 5 процентов – стоимость составит 4200 рублей", – рассказал Решетников в ходе VII Московского гражданского форума.

Он напомнил, что ранее патент стоил 4 тысячи рублей. "Это примерно 13 процентов заработной платы в 32-33 тысячи рублей, средний нормальный уровень заработка по сферам, где труд мигранта распространен, – торговля, ЖКХ, строительство", – пояснил Решетников.

Патент дает право иностранным гражданам на легальную работу на территории РФ. При этом оформлять его обязаны мигранты, приехавшие в РФ из безвизовых стран: Украины, Азербайджана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы.

В этом году миграционный центр "Сахарово" выдал более 385 тысяч патентов. За них в городской бюджет поступило 8,3 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше показателей прошлого года.

Ранее m24.ru сообщало, что мигранты могут проверить статус заявления на получение трудового патента онлайн на сайте многофункционального миграционного центра в Сахарове.

Также на портале можно получить информацию о загруженности специалистов на прием документов, тестирование, медосмотр, консультацию, банковские услуги и выдачу патентов. Занятость сотрудников ММЦ оценивается по пятибалльной шкале.