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02 декабря 2013, 17:03

Как найти работу через портал госуслуг

Как найти работу через сайт pgu.mos.ru

Москвичи могут найти работу через портал госуслуг pgu.mos.ru. Если вы уже раньше пользовались услугами на этом сайте, то необходимо зайти в личный кабинет. Если вы здесь впервые, то нужно зарегистрироваться. Понадобится указать адрес своей электронной почты, придумать пароль и выбрать контрольный вопрос. Кроме того, на финальном этапе регистрации вас попросят указать ФИО и СНИЛС, номер пенсионного страхового свидетельства.

После регистрации на портале нужно выбрать раздел "Электронные услуги" и в списке найти "Заявление на поиск работы". Для начала необходимо ввести личные данные, указать гражданство и ввести адрес места жительства.

Затем заявитель должен выбрать отдел занятости населения по округу или району. При поиске работы через портал госуслуг работник должен указать сведения о себе:

  • образование
  • учебное заведение
  • профессию (специальность) по образованию
  • квалификацию по образованию
  • основную профессию и квалификацию
  • стаж работы
  • знание иностранных языков

Кроме того, заявителю потребуется описать условия работы на последнем месте и пожелания к новому месту работы.

В разделе "Заявление на поиск работы" можно найти себе вакансию из предложенного списка, а также в разделе "Вакансии Москвы" можно оформить бесплатную подписку на получение информации о положении на рынке труда в столице.

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