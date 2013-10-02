Как людям с синдромом Дауна найти работу в Москве

Как найти работу в Москве людям с синдромом Дауна

Только в Москве проживает больше миллиона людей с синдромом Дауна. Но официальную работу имеют лишь несколько человек. На предприятиях для таких людей существуют специальные квоты. Размер зарплаты не велик, что, впрочем, соответствует выполняемым функциям. Те, кому трудоустроиться не удалось, идут работать в "Театр Простодушных". Однако денег они там не получают, поскольку театру никак не удается найти спонсоров.

Получить работу людям с синдромом Дауна помогают специальные организации. Так, фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева "Я есть!" помогает найти работу молодым людям с различными отклонениями в развитии. Впрочем, иногда дополнительной проблемой при трудоустройстве таких людей становится отношение родных. "Родителям очень сложно отпустить от себя детей, которые столько лет никому не были нужны", - рассказала Алферова.

"Истории успеха" фонда впечатляют. Например, 23-летний Никита Паничев смог устроиться поваром в дорогом столичном кафе. Чтобы справляться со своими обязанностями, ему приходится работать больше, чем его коллегам, зато у него уже есть трудовой стаж и зарплата больше 20 тысяч рублей.

Некоторых соискателей трудоустраивают непосредственно в благотворительные организации. Так, несколько лет назал трудовая книжка появилась у Марии Нефедовой, которая пыталась найти работу с 16 лет (сейчас ей 45). Сейчас Мария - помощник воспитателя благотворительного фонда "Даунсайд ап".

Найти работу, имея синдром Дауна, возможно. Пусть не очень прибыльную, зато она поможет человеку не замкнуться в себе.