Россияне хотят видеть своих детей врачами, юристами и экономистами

Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие профессии россияне считают самыми престижными и доходными.

Лидером рейтинга лучших профессий на этот раз стали медицинские, около четверти опрошенных заявили, что хотят видеть своих детей врачами. Причем, как отмечают социологи, популярность медицинских специальностей растет с каждым годом.

На втором месте по-прежнему юристы, на третьем - экономисты. За эти профессии проголосовали 14% и 11% респондентов соответственно. Далее следуют инженеры, военнослужащие, творческие профессии, программисты, учителя, спортсмены, госслужащие, сообщается на сайте ВЦИОМа.

Самыми престижными профессиями россияне назвали юристов, за ними идут экономисты, а на третьем месте – врачи. В десятку также попали банкиры, госслужащие, менеджеры, предприниматели, программисты и нефтяники.

Юристы стали и лидерами рейтинга самых доходных специальностей. Кроме того, высокооплачиваемыми признаются предпринимательская и банковская деятельность. За ними следуют экономисты, госслужащие, нефтяники, врачи, военнослужащие, руководители, менеджеры, работники сферы услуг.