Воскресенье от М24.ru и 2do2go: джаз, йога и робот Титан

В воскресенье 21 июня в Москве можно послушать джаз, узнать все о йоге, а также купить дизайнерские вещи и познакомиться с гигантским роботом. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афише 2do2go.

08:00 Занимаемся йогой

В день летного солнцестояния пройдет большой праздник йоги. На втором этаже центра дизайна Artplay соберутся лучшие преподаватели и любители йоги. Пройдут многочисленные мастер-классы по различным направлениям йоги: динамическая медитация, виньяса флоу, универсальная йога и гвоздестояние. Можно будет принять участие в занятиях по капоэйре, танцам juzz funk и основам тайского массажа.

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

Место: Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10
Бесплатно



10:00 Слушаем джаз

В этом году вот уже в 12-й раз пройдет легендарный фестиваль "Усадьба Jazz". Насладиться звуками музыки в этот раз можно будет в музее-заповеднике "Царицыно". Зрители послушают барабанщика Тони Аллен, Диану Арбенину с акустической программой, Антона Беляева и его группу Therr Maitz, коллектив "Мегаполис", а также Хиблу Герзмаву и Даниила Крамера.

Одна из любопытных новинок на этом фестивале – бесшумный кинотеатр Silent Space: в надувном павильоне на большом экране можно посмотреть фильмы и мультфильмы в наушниках.

Фото: предоставлено пресс-службой

Место: Музей-заповедник "Царицыно", ул. Дольская, 1
Цена: от 2500 рублей



11:00 Поздравляем пап

Масштабно и весело в Москве будут отмечать Международный день отца на фестивале "Папафест". В самом центре столицы развернутся развлекательные и интерактивные площадки, будет вручена премия "Отцовский капитал". На празднике выступят именитые спортсмены, пройдут мастер-классы, соревнования и квесты.

Фото: papa-fest.ru

Место: Крымская набережная, парк искусств МУЗЕОН, Центральный дом художника



Бесплатно



12:00 Покупаем дизайнерские вещи

Лучшие мастера и дизайнеры страны соберутся на фестивале "Дуняша! Маркет". Посетители этого модного праздника смогут приобрести эксклюзивные вещи, принять участие в мастер-классах, а также сделать себе роспись хной и послушать отличную музыку.

Фото: M24.ru/ Юлия Иванко

Место: Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10
Бесплатно



12:00 Знакомимся со знаменитым роботом

Гигантский робот Титан возвращается в Москву. В прошлом году ему удалось покорить сердца тысяч москвичей. Титан даже был приглашен в популярное телешоу "Вечерний Ургант", где станцевал с ведущим Иваном Ургантом, спел дуэтом с Noise MC и записал с ним клип.

Фото: M24.ru/ Игорь Иванко

Место: ВДНХ, Проспект Мира, 119, "ГАО ВВЦ"
Цена: от 150 рублей



12:00 Слушаем рассказы путешественников

В течение всего дня на фестивале Trip secrets будут звучать истории от бывалых путешественников, которые поведают слушателям о том, как исколесить всю Европу, жить в Азии. Они расскажут, как можно отправиться в кругосветное путешествие, не тратя при этом много денег.

Фото: tripsecrets.ru